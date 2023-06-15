Мир 15 июня 2023, 19:38 Европарламент принял резолюцию с призывом к НАТО начать интегрировать Украину в альянс по завершении конфликта

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Депутаты Европарламента проголосовали за принятие резолюции, которая призывает НАТО по завершении конфликта на Украине принять страну в альянс. Об этом сообщило РИА «Новости».

Как отметил RT, поддержали резолюцию подавляющим большинством голосом, а именно 425 депутата проголосовали за. Против были всего 38 парламентариев, еще 42 — воздержались от ответа.

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