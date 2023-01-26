Мир 26 января 2023, 11:31 Европарламент предложил ввести в ЕС военную экономику Глава ведущей фракции ЕП Вебер: военная экономика в ЕС ускорит поставки оружия на Украину Unsplash

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Странам ЕС нужна военная экономика из-за конфликта на Украине. Таким предположением в ходе интервью медиагруппе Funke поделился председатель ведущей фракции Европарламента Манфред Вебер.

Он подчеркнул, что текущая озабоченность ЕС своей защищенностью и безопасностью Украины требует проработки новых инструментов и шагов. Кроме того, Вебер указал на возникшую в Европе необходимость наращивания мощностей по производству оснащения для армии.

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«Если мы взглянем на нашу потребность в оружии и боеприпасах, станет ясно: нам нужна, хоть это и непростой термин, своего рода военная экономика в ЕС», — отметил он.

По его словам, такой подход поможет странам ЕС обеспечивать стабильность и безопасность. Также Вебер сказал, что при текущих форматах экономики европейские государства неспособны быстро создавать условия для защиты своих территорий и Украины.

Помимо этого, председатель ведущей фракции Европарламента уличил канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона в озабоченности внутренними проблемами своих стран на фоне украинского конфликта. По мнению Вебера, такой подход является провалом и ослабляет Европу.