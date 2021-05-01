Европарламент предложил учитывать санкции при работе с Россией в Арктике

Сотрудничество стран Евросоюза с Россией в Арктическом регионе должно быть избирательным и учитывать действующие против Москвы санкции. Об этом говорится в проекте резолюции депутатов Европарламента, выдержки из которого привел RT.

Авторы документа подчеркнули, что сотрудничество с Россией не должно мешать действию введенных ограничений в связи с ее работой в других регионах.

Евродепутаты пояснили, что Москва увеличивает число военных сил в Арктике. В этом они увидели угрозу начала военных действий. Парламент ЕС призвал Россию соблюдать международное право и просчитать возможные последствия своих действий.

Кроме того, авторы резолюции заявили о желании России закрыть свои судоходные пути, проходящие через Арктику. Европарламентарии заявили, что ЕС нужно сохранить конструктивные отношения со странами региона, а вопросы безопасности обсудить с НАТО.

Североатлантический альянс может повлиять на Москву через Совет Россия — НАТО для предотвращения кризисных ситуаций, считают авторы резолюции.

В минувшую пятницу, 30 апреля, Россия ответила на мартовские санкции ЕС, по которым шести россиянам запретили посещать Европу. В ответ Москва закрыла въезд восьми гражданам ЕС и представителям официальных структур Евросоюза. Правительство ЕС не исключило, что ответит на новые ограничения со стороны России.