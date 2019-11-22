Европарламент попросили защитить страны «Восточного партнерства» от России

Письмо с таким призывом подготовили президент ассамблеи Янис Вуцанс от Латвии и вице-президенты Ааду Муст и Валериус Симулик, которые представляют Эстонию и Литву соответственно. Текст адресован председателю Европарламента Давиду Сассоли. По мнению отправителей, Россия оказывает давление на Украину, Молдавию, Грузию, Азербайджан, Армению и Белоруссию, используя разных рычаги влияния.

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«Российская Федерация поддерживает усилия по оказанию влияния на страны „Восточного партнерства“ с помощью экономических, политических и гибридных средств. Для противодействия этим угрозам Европейскому союзу необходимо проявить участие, солидарность и поддержку», — говорится в письме.

Кроме того, в Прибалтике призвали к более тесному сотрудничеству со странами ВП. В ассамблее готовы помочь их евроинтеграционным устремлениям. А для борьбы с Россией там предложили ввести санкции против Москвы. Отказаться от ограничений можно будет только после «возвращения России к соблюдению принципов международного права, в частности к полному и безоговорочному исполнению условий Минских соглашений».

Россия неоднократно отрицала вмешательство Москвы во внутренние процессы других государств, оказание влияния или давления на них.

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«Видим желание некоторых стран, входящих в Евросоюз, использовать „Восточное партнерство“ в антироссийских целях. Их не большинство, но они достаточно агрессивно себя ведут», — отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Евросоюз использует ВП, чтобы «оторвать» участвующие в проекте страны от России. Так считает политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Кроме объединения для гуманитарного сотрудничества ЕС сотрудничает с республиками бывшего СССР и в военной сфере.