Европарламент поинтересовался мнением Еврокомиссии о ЧП на «Северных потоках» | 360°

Мир 22 октября 2022, 08:03 Европарламент поинтересовался мнением Еврокомиссии о ЧП на «Северных потоках» Шведский европарламентарий Лундгрен обратился к ЕК по поводу оценки ЧП на газопроводах РИА "Новости"

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В Еврокомиссию обратились с вопросом, как она оценивает взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». В частности, что они думают по поводу сообщений, что произошедшее могло быть результатом диверсии. С этими вопросами в ЕК обратился шведский европарламентарий Петер Лундгрен, рассказали в RT.

Ранее, 6 октября, на сайте Службы госбезопасности Швеции опубликовали материалы, посвященные произошедшему на газопроводах и нанесенному им ущербу.

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«Ознакомлены ли в Еврокомиссии с этими… статьями? Если да, то как в ней оценивают выявленные факты и расследования и насколько, по ее мнению, вероятно, что взрывы явились результатом диверсии или технического дефекта?» — спросил парламентарий.

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Лундгрен также поинтересовался, идет ли речь о нарушении каких-либо международных актов, например Конвенции ООН по морскому праву, если на лицо «преднамеренные действия группы лиц или государства».

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что в Европе удивятся, когда данные об исполнителях терактов на газопроводах предадут огласке. ЧП на «Северных потоках» произошло 26 сентября. В Германии назвали случившееся целенаправленной диверсией.