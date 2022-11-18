Мир 18 ноября 2022, 15:41 Европарламент подготовил резолюцию по признанию России террористическим государством Пресс-секретарь Европарламента Колард анонсировал объявление России страной-террористом freepik

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Европарламент подготовил резолюцию по признанию России страной-государством. Такое заявление сделал пресс-секретарь ведомства Дельфин Колард. Его слова процитировал ТАСС.

«Депутаты ЕП в среду проголосуют по резолюции, которая характеризует Россию как государство, поддерживающее терроризм», — заявила она.

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Колард отметила, что поводом для подготовки резолюции стали недавние обстрелы Украины. По ее словам, часть выпущенных союзными силами ракет попала по объектам гражданской инфраструктуры.

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Журналисты ТАСС отметили, что резолюции Европарламента не имеют юридической силы. Их стоит воспринимать как своего рода советы. Также резолюции Европарламента нередко становятся поводом для придания огласке общей позиции стран по определенному вопросу.

Кроме того, подобные документы широко обсуждаются представителями власти и в СМИ.

Упомянутые Колард обстрелы Украины со стороны России с новой силой начались 10 ноября. Основными целями стала энергетическая инфраструктура. По данным МВД Украины, за 15 ноября было повреждено 30 таких объектов.