Европарламент одобрил упрощение визового режима ЕС с Белоруссией

Европейский парламент одобрил соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии между Евросоюзом и Белоруссией. 634 евродепутата выступили за соглашение, 48 проголосовали против и четверо воздержались.

Об этом свидетельствуют результаты онлайн-голосовани. Оно прошло в среду в ходе пленарной сессии ЕП в Брюсселе, пишет ТАСС.

В середине апреля Лукашенко подписал соглашение с Евросоюзом об упрощении визового режима. Стороны шли к этому с 2014 года.

Соглашения в приоритетном порядке одобрили в нижней и верхней палатах белорусского парламента. В документе сказано о взаимном снижении стоимости виз с 60 до 35 евро.

Срок пребывания граждан стран Евросоюза на территории Белоруссии и наоборот увеличится до 180 дней в году. Также страны ЕС теперь будут выдавать гражданам Белоруссии больше долгосрочных виз. В соглашении есть и пункт о реадмиссии.

Со 2 февраля в России вступили в силу новые правила получения Шенгенской визы. Стоимость визового сбора в большинстве стран заметно вырастет, а в России — нет.