Европарламент одобрил упрощение визового режима ЕС с Белоруссией
Об этом свидетельствуют результаты онлайн-голосовани. Оно прошло в среду в ходе пленарной сессии ЕП в Брюсселе, пишет ТАСС.
В середине апреля Лукашенко подписал соглашение с Евросоюзом об упрощении визового режима. Стороны шли к этому с 2014 года.
Соглашения в приоритетном порядке одобрили в нижней и верхней палатах белорусского парламента. В документе сказано о взаимном снижении стоимости виз с 60 до 35 евро.
Срок пребывания граждан стран Евросоюза на территории Белоруссии и наоборот увеличится до 180 дней в году. Также страны ЕС теперь будут выдавать гражданам Белоруссии больше долгосрочных виз. В соглашении есть и пункт о реадмиссии.
Со 2 февраля в России вступили в силу новые правила получения Шенгенской визы. Стоимость визового сбора в большинстве стран заметно вырастет, а в России — нет.