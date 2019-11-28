Европарламент объявил о чрезвычайной климатической ситуации в мире

На пленарной сессии Европарламента в Страсбурге депутатами была одобрена резолюция, объявляющая климатическую и экологическую чрезвычайную ситуацию. Авторы документа предложили увеличить предложения в этой сфере, а также сократить выделение парниковых газов и выхлопы от транспорта.

Как стало известно «Интерфаксу», за принятие резолюции проголосовали 429 парламентариев, против высказались 225 человек. Документ предлагает Еврокомиссии (ЕК) добиваться направления всех бюджетных и законодательных предложений в этой сфере на ограничение потепления климата ниже 1,5° C сверх доиндустриальных уровней.

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Документ одобрен в преддверии конференции ООН по изменению климата COP25, которая пройдет в Мадриде 2–13 декабря. В соответствии с резолюцией, ЕС в ходе этого саммита должен взять на себя обязательство по сокращению выделения парниковых газов на 55% к 2030 году. В документе содержится предложение председателю новой ЕК Урсуле фон дер Ляйен включить в европейский «зеленый пакт» достижение углеродного нейтралитета к 2050 году.

Помимо этого, в резолюции указано, что выхлопы от воздушного и морского транспорта должны сокращаться, и все страны должны учитывать эту цель в своих национальных проектах по защите окружающей среды. Европарламент попросил ЕК включить в европейскую систему обмена квотами газовой эмиссии сектор мореходства.

Евродепутаты также предложили странам ЕС удвоить свои вклады в международный Зеленый климатический фонд. Они напомнили, что реальные обещания финансирования все еще ниже коллективной цели собирать, начиная с 2020 года, 100 миллиардов долларов в год.

Европарламент обратился ко всем странам ЕС с «настоятельным» предложением к 2020 году постепенно прекратить все прямые и косвенные субсидии для ископаемого топлива.