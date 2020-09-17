Европарламент объявил координационный совет оппозиции представителем народа Белоруссии

Европарламент опубликовал резолюцию, где не признал итоги президентских выборов в Белоруссии. Кроме того, в документе координационный совет белорусской оппозиции объявили временным представительством граждан страны.

«[Европарламент] приветствует координационный совет как временное представительство людей, требующих демократических изменений в Белоруссии, открытое для всех заинтересованных политических и социальных сторон», — привел «Интерфакс» цитату из резолюции ЕП о ситуации в Белоруссии.

Согласно документу, Европейский парламент отверг результаты выборов президента в Белоруссии. Самого Александра Лукашенко депутаты также не признали легитимным лидером страны. В ЕП пришли к выводу, что голосование в республике проходило «с вопиющими нарушениями всех международно признанных норм».

Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа. По итогам голосования победил Александр Лукашенко, который набрал 80,1%. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская смогла набрать только 10,1% голосов избирателей. Несогласные с результатами выборов стали устраивать протесты с требованием отставки Лукашенко. В это же время в стране появился координационный совет оппозиции.