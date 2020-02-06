Европарламент назвал неприемлемым обозначение Крыма территорией РФ в сервисах Apple

Компания Apple в «Погоде» и «Картах» обозначила Крым российским, ссылаясь на соответствующее законодательство. Депутат считает такой шаг может повлечь за собой недемократический режим и в других странах.

Европарламент интересуется, есть ли механизмы в Евросоюзе для воздействия на корпорации, которые нарушают нормы ЕС и международного права.