Европарламент назвал неприемлемым обозначение Крыма территорией РФ в сервисах Apple
Депутат ЕП от Литвы Пятрас Ауштрявичюс направил в Еврокомиссию запрос, в котором говорится, что неприемлемо обозначать Крым российской территорией в приложениях Apple. Об этом написал RT.
Компания Apple в «Погоде» и «Картах» обозначила Крым российским, ссылаясь на соответствующее законодательство. Депутат считает такой шаг может повлечь за собой недемократический режим и в других странах.
Европарламент интересуется, есть ли механизмы в Евросоюзе для воздействия на корпорации, которые нарушают нормы ЕС и международного права.