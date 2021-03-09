Европарламент лишил неприкосновенности Пучдемона

Депутаты Европейского парламента проголосовали за лишение депутатской неприкосновенности бывшего главы правительства Каталонии, евродепутата Карлеса Пучдемона, а также еще двух депутатов Европарламента — Тони Комина и Клары Понсати. Об этом сообщила El Periodico.

Такое решение они вынесли на мартовской пленарной сессии.

Решение о снятии депутатской неприкосновенности поддержали большинство политиков. В частности, за проголосовали 400 депутатов, выступили против — 248, воздержались — 45.

Ранее парламентский комитет по правовым вопросам поддержал лишение депутатов неприкосновенности. Причем депутатский мандат у них останется. После лишения депутатской неприкосновенности в судах Бельгии может возобновиться рассмотрение запросов об экстрадиции Комина и Пучдемона в Испанию. Дело Понсати поручат британским судам, потому что она живет в Великобритании.

Пучдемон и несколько бывших членов его правительства покинули Испанию сразу после того, как в конце октября 2017 года региональный парламент незаконно провозгласил независимость Каталонии. Власти Испании пытались помешать проведению референдума, в том числе силовыми методами. В результате беспорядков пострадали 893 человека. Тогда депутатов объявили в национальный и европейский розыск.

В мае 2019 года Пучдемон, Комин и Понсати были избраны в Европарламент. В январе 2020-го председатель Верховного суда Испании Карлос Лесмес отправил запрос главе Европарламента Давиду Сассоли о лишении евродепутатов неприкосновенности. В отношении депутатов в Испании возбуждены дела.