  • Европарламент испугался «российской пропаганды»

    10 октября 2019, 18:06

    Ирина Нагайникова

    Европейский парламент (ЕП) заявил о необходимости усиления целевой группы по стратегическим коммуникациям «Восток» для противодействия «российским стратегиям дезинформации», сообщил «Царьград».

    ЕП сделал заявление об «особо опасном характере российской пропаганды» в резолюции «Об иностранном вмешательстве в национальные и европейские демократические процессы», которую приняли в четверг.

    В резолюции отметили якобы рост случаев дезинформации со стороны российских источников более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. Парламент указал, что пропаганда нацелена на поддержку кандидатов-противников Евросоюза.

    В ЕП предложили сделать группу «Восток» постоянной структурой в составе Европейской внешнеполитической службы, увеличить ее финансирование и штат. На это предложили выделить порядка 4,2 миллиона евро.