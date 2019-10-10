Европарламент испугался «российской пропаганды»

ЕП сделал заявление об «особо опасном характере российской пропаганды» в резолюции «Об иностранном вмешательстве в национальные и европейские демократические процессы», которую приняли в четверг.

В резолюции отметили якобы рост случаев дезинформации со стороны российских источников более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. Парламент указал, что пропаганда нацелена на поддержку кандидатов-противников Евросоюза.

В ЕП предложили сделать группу «Восток» постоянной структурой в составе Европейской внешнеполитической службы, увеличить ее финансирование и штат. На это предложили выделить порядка 4,2 миллиона евро.