Европарламент испугался, что Россия придет в Афганистан после США

В Европе испугались, что политический вакуум в Афганистане заполнят Россия и Китай. Для страны и региона призвали разработать новую стратегию.

Предлагаемые меры описаны в совместном заявлении глав комитетов Европарламента по международным делам и развитию, сообщил ТАСС со ссылкой на документ.

«ЕС должен разработать новую стратегию для Афганистана и региона, принимая во внимание, что Россия и Китай постараются быстро заполнить политический вакуум», — отмечено в заявлении.

Принятие документа от имени всего Европарламента сейчас затруднительно: практически все депутаты ЕП ушли в августе в традиционный отпуск.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода американских войск. В стране начался кризис, а к власти пришли талибы*. Президент США Джо Байден заявил, что причина происходящего кроется в том числе в неготовности национальной армии постоять за себя.

*Талибы — члены запрещенной на территории РФ террористической группировки «Талибан».