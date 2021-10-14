Европарламент допустил, что Россия причастна к ослаблению контроля над вооружениями в ЕС

Комитет Европарламента считает, что Россия причастна к ослаблению режима контроля над вооружениями в Европе. Об этом написал RT со ссылкой на проект резолюции, который представлен в предварительном отчете комитета о реализации Общей политики безопасности и обороны.

«Европейский парламент… призывает оказать поддержку в области укрепления и сохранения архитектуры контроля над обычными вооружениями в Европе в контексте его постепенного ослабления на фоне выхода России из Договора по открытому небу», — говорится в сообщении комитета.

Также в документе сообщается об угрозе, с которой сталкивается Европа. Речь идет о пандемии коронавируса и о «все еще неспокойном соседстве, как на востоке, так и на юге», милитаризации и операциях в киберпространстве.

В 2020 году экс-президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу (ДОН) в связи с якобы несоблюдением регламентов со стороны России. В ноябре прошлого года Вашингтон официально вышел из соглашения.

В январе 2021 года МИД России также объявил о запуске процедур по выходу страны из ДОН.