Европаламент рекомендовал лишить бывшего мэра Риги иммунитета от уголовного преследования

Комитет Европарламента рекомендовал лишить бывшего мэра Риги Нила Ушакова иммунитета от уголовного преследования из-за обнаруженной в его кабинете видеокамеры. Об этом сообщил сайт «Русская планета» со ссылкой на Delfi.

По словам Ушакова, расследование в отношении него ведется из-за скрытой видеокамеры, обнаруженной в его кабинете. Она была вклеена в самодельный бумажный альбом.

Сам политик утверждает, что его подставили и он не знал о существовании этого предмета.