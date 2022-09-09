Мир 09 сентября 2022, 16:31 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Россия воплотила в жизнь энергетический кошмар Европы — СМИ Forbes: Россия воплощает в жизнь главный энергетический кошмар Европы РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия воплощает в жизнь «главный энергетический кошмар Европы». Европейское энергетическое фиаско достигает апогея, сообщил обозреватель Дэн Рункявичюс в статье для Forbes.

Журналист отметил, что после остановки «Северного потока» европейский газ подорожал на 35%, почти достигнув исторического максимума. Еще до последнего повышения счета за электроэнергию в Европе выросли вдвое по сравнению с прошлым годом, а в Британии — даже втрое, констатировал автор.

Реклама

По его словам, Россия «играет на энергетическом бессилии Европы». Получать газ из других источников она теоретически может, но такие поставки невозможно наладить в короткие сроки: альтернативные варианты требуют другой инфраструктуры.

Реклама

«Это энергетическое фиаско может поставить часть промышленности в Европе на колени. Даже бюджетный пакет в 375 миллиардов долларов, который собрала Европа, может не спасти ее», — подчеркнул Рункявичюс.

0 0 0 0 0 0