Мир 21 июня 2023, 21:25 Европа закрыла крупное месторождение газа в Гронингене РИА «Новости»: цены на газ подскочили в Европе после закрытия месторождения в Гронингене Unsplash

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Гронингенское газовое месторождение закрывают навсегда, поэтому цены на голубое топливо снова начали расти — больше 500 долларов за тысячу кубометров. Сотни европейских предприятий не работают, отчасти это связано с антироссийскими санкциями, написало РИА «Новости».

Власти Нидерландов объявили о решении закрыть крупнейшее газовое месторождение, которое расположено на континенте Гронингенское. Для сравнения, в 2021 году на данном участке добывали около 6,5 миллиардов кубометров газа, а в 2013 году данный показатель был выше в восемь раз.

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Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов напомнил, что Гронинген был важен для внутреннего потребления в Нидерландах.

«Придется увеличивать закупки в США, Катаре, Нигерии, Азербайджане и других странах», —сказал он.

По словам обозревателя РИА «Новости» Натальи Дембинская, обстановка на рынке энергоресурсов осложнилась и по другим причинам. Так, с наступлением летнего сезона многие жители страны стали использовать кондиционеры, что повлияло на рост цен на голубое топливо.

Однако, запасы газа скоро закончатся. Поэтому у Европы есть только два варианта развития событий: возобновить сотрудничество с Россией или закрыть все предприятия, использующие газ в своей работе, резюмировала Дембинская.

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин ранее сообщил, что если Украина не продлит соглашение с Россией о транзите газа после 2024 года, это серьезно ударит по странам Евросоюза.