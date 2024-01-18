Мир 18 января 2024, 08:23 Европа заявила о риске приостановки транзита газа через Украину Глава OMV Штерн не исключил прекращения транзита газа через Украину в 2024 году РИА «Новости»

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Транзит газа из России через территорию Украины рискует прекратиться уже в 2024 году. Об этом изданию die Presse заявил председатель правления австрийской энергетической компании OMV Альфред Штерн.

По его словам, для Европы риски в прекращении поставок заключаются в том, что трубопровод пролегает по территории, где до сих пор идут активные боевые действия.

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«Если вы помните, то договоренность России и Украины о транзите газа уже скоро истекает. Риски крайне высокие, поэтому мы перестраховались с помощью диверсификации. Мы готовы к такому варианту развития событий», — сказал Штерн.

Глава украинского «Нафтогаза» Алексей Чернышов предупреждал, что страна не станет продлевать контракт на транзит газа из России в Евросоюз после его завершения в конце 2024 года.

Рад западных СМИ заявляли, что прекращение транзита российского газа сильно ударит по потребителям в Европе.