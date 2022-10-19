Европа заявила, что сократила зависимость от российского газа на две трети | 360°

Мир 19 октября 2022, 12:07 Европа заявила, что сократила зависимость от российского газа на две трети Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕС смог сократить зависимость от российского газа РИА «Новости»

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Евросоюз за восемь месяцев сократил зависимость от российского газа на две трети. С таким заявлением выступила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передал ТАСС.

«В марте существовала огромная зависимость от российского газа. В то время мы думали, что процесс замены российского газа потребует целого ряда лет. Но факт состоит в том, что нам понадобилось всего восемь месяцев, чтобы заменить две трети российского газа», — сказала она на сессии Европарламента в Страсбурге

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Фон дер Ляйен уверена, что Евросоюз «не уступил давлению и справился со своей задачей» и сохранил конкурентоспособность на глобальном уровне. Сейчас европейские хранилища газа заполнены на 92%. По ее словам, ЕС нужно и дальше инвестировать в новые источники энергии, в особенности в возобновляемые.

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Ранее Еврокомиссия решила обязать европейские страны делиться друг с другом газом. Комиссия также предложила новые механизмы, которые не позволят мощностям резервироваться и использоваться операторами рынка.