Мир 04 июня 2023, 00:52 Европа захотела получить гарантии для банков, желающих хранить газ на Украине — СМИ FT: ЕК обсуждает с банками гарантии для компаний, желающих хранить газ на Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Еврокомиссия пытается получить у европейских банков гарантии для компаний, которые хотят хранить газ в подземных хранилищах Украины. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на чиновников Евросоюза.

«Брюссель ведет переговоры с банками о предоставлении гарантий компаниям, которые желают хранить свой газ в украинских подземных хранилищах, несмотря на возможность их уничтожения», — сказано в статье.

Реклама

По данным газеты, Еврокомиссия общается по этому вопросу с Европейским банком реконструкции и развития и другими финансовыми организациями, а также с правительствами стран, желая добиться для заинтересованных компаний «адекватного страхования».

Ранее стало известно, что Украина захотела сохранить транзит газа из России через свою страну. Для украинских властей интерес к этому выражен в остаточном доходе. Кроме того, некоторые европейские союзники киевского режима по-прежнему зависят от поставок нефти и газа из России.