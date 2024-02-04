Мир 04 февраля 2024, 13:10 Европа задумалась о будущем НАТО после переизбрания Трампа NYT: в Европе задумались о существовании НАТО после переизбрания Трампа в США РИА «Новости»

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Европейские функционеры и чиновники НАТО задумались о дальнейшем существовании альянса в случае переизбрания Дональда Трампа на пост президента США. Об этом сообщила газета The New York Times.

«Многие в НАТО сильно опасаются прогресса России на украинским фронте. Теперь эти страхи смешались с разговорами о будущем НАТО, если Трамп станет президентом США», — отметили журналисты.

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Авторы материала добавили, что во многих странах Евросоюза, в том числе в Германии, начал расти пессимизм относительно полного прекращения финансирования Украины со стороны США.

Трамп выразил уверенность, что в случае необходимости НАТО не окажет никакой помощи США. Также он заявил, что сейчас страна погибает из-за открытой раны на границе с Мексикой, эта ситуация способна перерасти в катастрофу.

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин объяснил, что Трамп хочет вывести США из Североатлантического альянса, так как страна превратилась в донора для всех остальных участников военного блока.