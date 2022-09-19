Греция удивилась отказу ЕС поддержать Армению и ввести санкции против Азербайджана | 360°

Мир 19 сентября 2022, 22:19 Поделиться Telegram

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Viber Греция удивилась отказу ЕС поддержать Армению и ввести санкции против Азербайджана Евродепутат от Греции Фрагилис задумался, почему ЕС не поддерживает Армению РИА «Новости»

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Вопросом о поддержке Евросоюзом Армении в конфликте с Азербайджаном задались в Европарламенте. Тему поднял евродепутат от Греции Эммануил Фрагкос Фрагилис в социальных сетях.

«ЕС поддерживает Украину, но не Армению, а санкции направлены против России, но не против Азербайджана. Почему?» — написал евродепутат от Греции в Twitter.

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Фрагилис отметил в сообщении верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

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Конфликт на границе Армении и Азербайджана обострился в ночь на 13 сентября. Армения обвинила противоположную сторону в обстреле населенных пунктов. По данным Минобороны Армении, ВС Азербайджана начали наступательные действия в направлениях Джермука и села Верин Шоржа, применяя артиллерию, минометы и крупнокалиберное стрелковое оружие.

Армения обратилась в Международный суд с жалобой на Азербайджан, страну обвиняют в военных преступлениях.

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