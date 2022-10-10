«Европа в огне». Эрдоган предупредил о трудной зиме в ЕС | 360°

Мир 10 октября 2022, 06:21 Поделиться Telegram

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Viber «Европа в огне». Эрдоган предупредил о трудной зиме в ЕС Президент Турции предупредил Европу о трудной зиме из-за отказа от поставок газа из России РИА «Новости»

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Жителям Европы грозят проблемы из-за ограничения поставок газа из России, в отличие от Турции — она тщательно подготовилась. Об этом президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил на встрече с активистами турецкого молодежного фонда (TUGVA) в Стамбуле, сообщило агентство Anadolu.

«Сейчас вся Европа в огне. Они думают, как пройдет эта зима? Мы сделали все наши приготовления, и вместе со всеми нашими приготовлениями, мы подготовили природный газ и уголь для нашей страны», — сказал он.

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Президент назвал Турцию посредником между Россией и Украиной и заявил, что эта роль не утомила ее.

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Турция и Россия на договорились об оплате четверги поставок газа в рублях. Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин объявили об этом после переговоров на полях Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Позднее стало известно, что Турция попросила отсрочку по оплате до 2024 года из-за кризиса — с начала года лира по отношению к доллару обесценилась на 28%, дефицит торгового баланса увеличился вдвое.

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