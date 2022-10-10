«Европа в огне». Эрдоган предупредил о трудной зиме в ЕС | 360°

Все новости

Технологии

10 октября 2022, 06:41

Ракету-носитель «Союз» с аппаратом «Глонасс-К» отправили на орбиту

Мир

10 октября 2022, 06:21

«Европа в огне». Эрдоган предупредил о трудной зиме в ЕС

Реклама

Мир

10 октября 2022, 05:42

Экс-посол Украины агрессивно отреагировал на вопрос о нежелании сына служить в ВСУ

Мир

10 октября 2022, 05:25

Конец американской гегемонии предрекли в Китае

Здоровье

10 октября 2022, 05:07

Российские медики научились определять хроническую болезнь почек на ранней стадии

Технологии

10 октября 2022, 04:56

Российскую атомную подлодку будущего уменьшат в размерах

Здоровье

10 октября 2022, 04:38

Врач назвал народные методы лечения, которые могут навредить

Мир

10 октября 2022, 04:24

Кремль не получал предложение Турции о переговорах с Западом — Песков

Мир

10 октября 2022, 04:21

Глава МИД Венгрии объяснил, почему встречался с Лавровым

Мир

10 октября 2022, 06:21

«Европа в огне». Эрдоган предупредил о трудной зиме в ЕС

Президент Турции предупредил Европу о трудной зиме из-за отказа от поставок газа из России

Читать 360tv в

Жителям Европы грозят проблемы из-за ограничения поставок газа из России, в отличие от Турции — она тщательно подготовилась. Об этом президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил на встрече с активистами турецкого молодежного фонда (TUGVA) в Стамбуле, сообщило агентство Anadolu.

«Сейчас вся Европа в огне. Они думают, как пройдет эта зима? Мы сделали все наши приготовления, и вместе со всеми нашими приготовлениями, мы подготовили природный газ и уголь для нашей страны», — сказал он.

Реклама

Президент назвал Турцию посредником между Россией и Украиной и заявил, что эта роль не утомила ее.

Реклама

Турция и Россия на договорились об оплате четверги поставок газа в рублях. Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин объявили об этом после переговоров на полях Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Позднее стало известно, что Турция попросила отсрочку по оплате до 2024 года из-за кризиса — с начала года лира по отношению к доллару обесценилась на 28%, дефицит торгового баланса увеличился вдвое.

Турция

Газ

Реджеп Эрдоган

Евросоюз

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама