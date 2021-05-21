Европа столкнулась с дефицитом специалистов из-за пандемии

Страны Европы столкнулись с нехваткой специалистов. Дефицит квалицированных рабочих во многих отраслях произошел из-за закрытых из-за коронавируса границ.

Из-за пандемии вузы сократили прием иностранных студентов. Еще одной причиной нехватки специалистов стал Brexit. Великобритания и ЕС наложили взаимные запреты на передвижение рабочей силы и признание некоторых квалификаций. Об этом написал Bloomberg.

Специалисты считают, что проблема рабочей силы усугубится в Европе после введения программу поддержки экологической и цифровой отраслей на 800 миллиардов евро. Для работы в этой сфере понадобится много квалифицированных специалистов, которых европейским странам уже не хватает.

«Проблемы в Европе носят структурный характер. Особенно это заметно в технических профессиях, digital-сфере, направлениях „зеленой“ экономики. Там ожидается большой спрос на квалифицированных рабочих. Нужно понять, как его покрыть», — сказал экономист Кельнского института Аксель Плуеннеке.

Европе не хватает специалистов в строительстве, проектировании, разработке программного обеспечения и в здравоохранении. С проблемой нехватки квалицированных работников в сфере туризма столкнулась Норвегия. Скандинавская страна потеряла иностранных гидов из-за ограничений на въезд. Дефицит рабочих был зафиксирован на шведском заводе по производству аккумуляторных батарей Northvolt AB. Организации требуется около трех тысяч специалистов для строящего завода в Шеллефтео.