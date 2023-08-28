Мир 28 августа 2023, 08:32 Европа столкнется с нехваткой воды FT: из-за засухи и плохой политики в Европе случится нехватка воды РИА «Новости»

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Фермеры и энергоснабжающие организации Европы в ближайшие годы столкнутся с дефицитом воды. Его спровоцирует аномально жаркая погода, участившаяся засуха и непродуманная политика властей, сообщило издание The Financial Times.

К водному кризису приведут несколько факторов. С 1976 по 2006 годы интенсивность и продолжительность засухи возросли на 20%, и этот процесс продолжился. Научный сотрудник компании Ecolab Джефф Таунсенд объяснил, что запасы грунтовых вод из-за сухой почвы стали истощаться быстрее. К 2030 году спрос на пресную воду превысит предложение на 56%.

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«В ближайшие годы сочетание плохой политики, корыстных интересов и быстрого изменения климата, по-видимому, еще больше усугубит ситуацию», — сказал автор статьи.

Председатель группы по водным ресурсам в директорате по окружающей среде ОЭСР Ксавье Лефлейв предупредил, что ни одна страна Европы не защищена от нехватки воды. С этой проблемой столкнутся фермеры, чей урожай пострадает, и производители энергии — их реакторы нужно охлаждать. Он призвал реформировать систему использования воды.

Специалист тематической площадки ОНФ «Экология» в Московской области Илья Рыбальченко предупредил, что с засухой и опустыниванием можно бороться. Успехов в этом деле достигли Китай и ОАЭ.