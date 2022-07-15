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    15 июля 2022, 14:52

    Европа станет слабее без правительства Драги — глава МИД Италии

    Глава МИД Италии прокомментировал реакцию Медведева на отставку Драги

    Екатерина Виславская

    Без правительства Италии под руководством Марио Драги Европа станет слабее. Министр иностранных дел страны Луиджи Ди Майо заявил в эфире радиостанции Rtl 102.5, якобы руководство России радовалось расколу. Об этом сообщило РИА «Новости».

    «У меня плачет сердце, когда в Москве вчера вечером поднимали тосты, Медведев радовался, потому что Путину на серебряном блюде подали голову Драги. <…> Без этого правительства Европа тоже становится слабее», — сказал он.

    Марио Драги подал в отставку из-за раскола в правительстве — движение «Пять звезд» отказалось принять участие в голосовании о доверии кабмину. Президент Серджо Матарелла не принял его отставку. После их встречи зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал коллаж, которым спросил, кто из европейских политиков уйдет следующим.

    В Кремле заявили, что не имеют отношения ни к этой отставке, ни к недавнему решению Бориса Джонсона покинуть пост премьер-министра Великобритании.