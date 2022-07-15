Без правительства Италии под руководством Марио Драги Европа станет слабее. Министр иностранных дел страны Луиджи Ди Майо заявил в эфире радиостанции Rtl 102.5, якобы руководство России радовалось расколу. Об этом сообщило РИА «Новости».

«У меня плачет сердце, когда в Москве вчера вечером поднимали тосты, Медведев радовался, потому что Путину на серебряном блюде подали голову Драги. <…> Без этого правительства Европа тоже становится слабее», — сказал он.

Марио Драги подал в отставку из-за раскола в правительстве — движение «Пять звезд» отказалось принять участие в голосовании о доверии кабмину. Президент Серджо Матарелла не принял его отставку. После их встречи зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал коллаж, которым спросил, кто из европейских политиков уйдет следующим.

В Кремле заявили, что не имеют отношения ни к этой отставке, ни к недавнему решению Бориса Джонсона покинуть пост премьер-министра Великобритании.