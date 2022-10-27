Мир 27 октября 2022, 11:42 Европа стала первоочередной жертвой политики США — Сечин Глава «Роснефти» Сечин заявил, что Европа стала жертвой политики США в энергетике РИА "Новости"

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Европа лишилась возможности диверсифицировать поставки энергоресурсов и пострадала от оттока капитала. Она стала главной жертвой политики США. Об этом на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, сообщило РИА «Новости».

«Первоочередной жертвой американской политики стала потерявшая свою субъектность Европа, у которой пропала возможность диверсификации поставок энергоресурсов», — сказал он.

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Это не единственное последствие действий американцев. Произошел отток капитала из Европы. Промышленные предприятия выбирают США, где более комфортные условия.

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Игорь Сечин назвал энергетический кризис искусственным. Его причиной стал недостаток инвестиций в отрасль, а не пандемия или конфликт на Украине. Глава «Роснефти» связал это с политикой ускоренного зеленого перехода, которую назвал авантюристской и безответственной.

Антироссийские санкции стали катализатором этого процесса, а диверсия на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» — его кульминацией, сообщил «Царьград». Игорь Сечин добавил, что своими действиями западные страны разрушили единый энергетический рынок.