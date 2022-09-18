Мир 18 сентября 2022, 18:20 Поделиться Telegram

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Viber Европа больше всех проиграла из-за кризиса на Украине — Ципрас Экс-премьер Греции Ципрас: Европа стала главным проигравшим из-за кризиса на Украине РИА «Новости»

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Россия ничего не теряет от западных экономических санкций, заявил бывший премьер-министр Греции Алексис Ципрас. Он подчеркнул, что самый большой урон от ограничительных мер несет Евросоюз.

Главным проигравшим от кризиса на Украине в экономическом и геополитическом плане, по мнению политика, стала именно Европа, у которой есть огромный дефицит стратегии, сообщило РИА «Новости».

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«США ничего не теряют ни геостратегически, ни экономически. Россия тоже ничего не теряет в экономическом плане. Рубль стал одной из самых сильных валют», — подчеркнул Ципрас, выступая на 86-й Салоникской международной выставке.

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Экс-премьер обратил внимание, что из-за роста цен на газ и огромных запасов энергоресурсов Россия смогла стать регулятором — может «открывать и закрывать вентиль».

«[В Европе] налицо явный дефицит лидерства, видения, стратегии», — констатировал он.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп предрек Германии «потерю страны» из-за зависимости от российского газа.

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