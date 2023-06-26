Мир 26 июня 2023, 03:08 Европа создаст прототип системы защиты от гиперзвукового оружия DT: прототип системы защиты от гиперзвукового оружия создадут за три года в Европе U.S. Department of Defense

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Европейский производитель ракет MBDA намерен разработать прототип системы защиты от гиперзвукового оружия за три года. Об этом написала британская газета The Daily Telegraph.

«Защитную систему могут развернуть по всей Европе, чтобы сбивать ракеты, которые движутся со скоростью 11 тысяч километров в час. <…> Ее разрабатывает команда под руководством MBDA, частично принадлежащей британской оборонной компании BAE Systems», — указано в публикации.

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Авторы статьи утверждают, что компания уже заключила соглашения на ранней стадии с Францией, Италией, Германией и Нидерландами, чтобы разработать прототип в течение последующих трех лет.

По словам исполнительного директора MBDA Эрика Беранже, технологии в области гиперзвука развиваются, поэтому MBDA хочет вести Европу к наиболее эффективному решению по сдерживанию гиперзвуковых угроз.

Ранее обозреватель Гарри де Кетвилль назвал российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» непростой задачей для любой обороны. По его мнению, с развитием гиперзвуковых технологий уничтожение такого типа ракет станет практически невозможным.