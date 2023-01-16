Мир 16 января 2023, 16:57 Европа скатилась в кризис с легкой подачи Байдена и Зеленского Global Times: Байден и Зеленский довели Европу до экономического кризиса РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден и лидер Украины Владимир Зеленский совместными усилиями привели Европу к экономическому кризису. К такому выводу пришел обозреватель Global Times Карлос Мартинес.

Журналист обратил внимание, что Соединенные Штаты вместе со своими союзниками еще в декабре 2021 года начали проводить агрессивную антироссийскую политику.

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В частности, Запад отказался обсуждать тему гарантий безопасности, подчеркнул Мартинес. При этом Байден пообещал Зеленскому, что окажет поддержку в вопросе вступления Украины в НАТО.

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В 2022 году против России начали вводить санкции. Это привело к тяжелым последствиям для жителей других государств. Обозреватель отметил, что ограничительные меры против энергетики РФ привели к тому, что стоимость энергоносителей и продукты питания подскочили до небес. Во многих странах мира инфляция начала бить рекорды. Так, в частности, произошло в США. В Великобритании она составляет более 10%, а это означает быстрое снижение заработной платы, пояснил Мартинес.

Против санкций ранее уже начали высказываться в некоторых странах мира. Такую позицию, в частности, выразили жители Венгрии, принявшие участие в национальных консультациях.