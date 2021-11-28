Все западноевропейские страны не хотят, чтобы противостояние России и НАТО переросло в открытый конфликт. Об этом в интервью RT заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Я думаю, и это мое личное мнение, что никто, даже в западной части Европы, не хотел бы, чтобы такого рода конфликт был создан. Поэтому мне кажется, что все на Западе сделают все возможное, чтобы избежать конфликта», — отметил глава МИД.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия как член альянса должна выполнять ряд обязательств, однако руководство страны приложит максимальные усилия, чтобы предупредить любой конфликт между Россией и Нато.

В этом же интервью глава МИД Венгрии заявил, что в Евросоюзе до сих пор не одобрили российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», потому что это политический и идеологический вопрос. Сийярто рассказал, что после одобрения «Спутника V» в Венгрии проблем с поставками препарата не было. По его словам, благодаря российскому препарату страна смогла восстановить экономику и открыть границы на два месяца раньше, чем другие государства в Европе.