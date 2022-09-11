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Европа сама спровоцировала энергетический кризис — экс-глава МИД Австрии

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: энергетический кризис в ЕС начался еще в 2021 году

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Европа не должна думать, что энергетический кризис начался в 2022 году. То, с чем предстоит столкнуться предстоящей зимой, началось в 2021-м, заявила ТАСС бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Непродуманная политика Брюсселя привела к текущей ситуации, считает она.

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«У нас был кризис в электроэнергетике еще до того, как начался газовый кризис. Это результат либерализации последних 15-18 лет, мы переживаем его с апреля 2021-го.<…> В целом это ситуация, которую мы сами спровоцировали», — подчеркнула дипломат.

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Кнайсль не может сказать, по какому именно принципу работает энергетический рынок Евросоюза. Сначала власти направляли финансирование на развитие источников возобновляемой энергии, а теперь вернулись к газу. Вследствие этого рынок получился «перекошенным», подытожила экс-министр.

Европа на межправительственном уровне решила отказаться от введения потолка цен на российский газ. В ЕС испугались последствий такого решения, написало «Утро.ру».

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