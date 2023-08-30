Мир 30 августа 2023, 14:37 Европа решилась на рекордную закупку российского СПГ в 2023 году FT: в 2023 году импорт российского сжиженного газа в ЕС вырос на 40% РИА «Новости»

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Европейские страны решили рекордно закупиться российским сжиженным природным газом (СПГ). Они пошли наперекор своим же планам о полном отказе от поставок энергоносителей из России к 2027 году. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на отраслевые данные организации Global Witness.

Издание указало, что с января по июль текущего года импорт российского СПГ в ЕС вырос на 40%, в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Причиной такого скачка стала низкая база, так как до этого страны получали топливо по трубопроводу.

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Эксперты отметили, что объемы закупок Европы увеличиваются намного быстрее, чем ожидалось. Они уже превысили общемировые показатели, которые за тот же период составили 6%.

Аналитики Kpler спрогнозировали, что в 2023-м Евросоюз может закупить на 1,7% больше российского СПГ, чем в прошлом году.

«Страны ЕС так усердно трудились, чтобы отказаться от российского газа <...> только для того, чтобы заменить его эквивалентом», — высказался старший участник Global Witness Джонатан Норонха-Гант.

Главными покупателем топлива России в регионе стала Бельгия. Вместе с ней долгосрочные контракты на поставку СПГ заключили испанская компания Naturgy и французская Total.

Ранее лондонская биржа ICE сообщала, что биржевые цены на газ в Европе впервые с 15 июня выросли почти на 9% и превысили отметку в 500 долларов за тысячу кубометров. Драйвером роста цен на топливо стали сообщения СМИ о возможных забастовках в Австралии.