01 января 2024, 23:17
Европа решила затянуть конфликт на Украине до 2025 года
The Times: Британия и страны Европы планируют затянуть украинский конфликт
Великобритания и другие государства Европы поддержат Украину, даже если США прекратят это делать. Такое возможно, если на выборах президента Соединенных Штатов победит Дональд Трамп, сообщило издание The Times со ссылкой на источник в британском правительстве.
«Великобритания и другие европейские страны „запустили механизм“, чтобы гарантировать помощь Украине [в конфликте] против России без участия США, если Дональд Трамп придет к власти», — написали авторы статьи.
Реклама
Чтобы реализовать такой план, министры Великобритании наращивают работу военно-промышленного комплекса для обеспечения украинской армии боеприпасами и оружием. Они намерены поддерживать Украину еще год, вне зависимости от решения США по этому поводу. Так политики страны хотят продлить украинский конфликт хотя бы до 2025 года, потому что в 2024 году Вооруженные силы Украины (ВСУ) точно не победят Россию.
Тем временем украинские власти выслуживаются перед западными союзниками. Для этого они примут законопроект о мобилизации, чем продемонстрируют готовность к дальнейшему противостоянию на поле боя.
США
Великобритания
Европа
Дональд Трамп
Россия
Украина
Реклама
Реклама