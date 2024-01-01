Мир 01 января 2024, 23:17 Европа решила затянуть конфликт на Украине до 2025 года The Times: Британия и страны Европы планируют затянуть украинский конфликт РИА «Новости»

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Великобритания и другие государства Европы поддержат Украину, даже если США прекратят это делать. Такое возможно, если на выборах президента Соединенных Штатов победит Дональд Трамп, сообщило издание The Times со ссылкой на источник в британском правительстве.

«Великобритания и другие европейские страны „запустили механизм“, чтобы гарантировать помощь Украине [в конфликте] против России без участия США, если Дональд Трамп придет к власти», — написали авторы статьи.

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Чтобы реализовать такой план, министры Великобритании наращивают работу военно-промышленного комплекса для обеспечения украинской армии боеприпасами и оружием. Они намерены поддерживать Украину еще год, вне зависимости от решения США по этому поводу. Так политики страны хотят продлить украинский конфликт хотя бы до 2025 года, потому что в 2024 году Вооруженные силы Украины (ВСУ) точно не победят Россию.

Тем временем украинские власти выслуживаются перед западными союзниками. Для этого они примут законопроект о мобилизации, чем продемонстрируют готовность к дальнейшему противостоянию на поле боя.