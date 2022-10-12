Мир 12 октября 2022, 15:09 Поделиться Telegram

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Viber Европа решила выкачать углеводороды из Африки — МИД Посол по особым поручениям МИД Озеров заявил, что Россия не видит в Африке сырьевой базы РИА Новости

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Россия не собирается превращать Африку в сырьевую базу для своей экономики, в отличие от Европы. Западные страны готовы выкачать из нее все ресурсы, не заботясь о развитии региона. Об этом заявил на Российской энергетической неделе посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров, сообщило РИА «Новости».

Он выступил на дискуссии «Россия — Африка: устойчивое энергетическое развитие». Олег Озеров объяснил, почему европейские страны выступили против создания Восточно-Африканского нефтепровода.

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«Это ведет к развитию собственного энергетического баланса и собственной энергетики африканских государств, тогда как Европа заинтересована в первую очередь сейчас в том, чтобы по максимуму выкачать ресурсы, углеводороды из Африки», — сказал он.

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Фактически Европа хочет заменить российские нефть и газ африканскими, использовав регион как сырьевую базу. Развитием их промышленности, энергетического сектора эти страны не планируют заниматься. В отличие от них Россия считает своей ключевой задачей в работе с Африкой укрепление ее экономического и политического суверенитета.

Директор центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин уверен, что Северная Африка, Норвегия и Азербайджан не могут заменить для Европы Россию как поставщика газа. Он объяснил RT, что полноценной альтернативы нет.

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