Мир 12 марта 2024, 11:46 Европа расширила проект единой системы ПВО за счет новых государств Европа расширила проект единой системы ПВО Sky Shield U.S. Department of Defense

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Турция и Греция в конце февраля официально стали членами европейского проекта противовоздушной обороны Sky Shield. Число участников программы увеличилось до 21. Проект направлен на обеспечение независимости ЕС от США в вопросах обороны, написало РИА «Новости».

Основой системы ПВО станут ЗРК Patriot американского производства. На Западе эти комплексы считаются самыми совершенными. Их ракеты могут сбить воздушные цели на расстоянии 50-160 километров в зависимости от ее типа. При этом российские С-400 с ракетой 40Н6Е нейтрализуют цели на расстоянии 380 километров.

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Если США не будут участвовать в проекте, то европейцам придется полагаться на технику, которая уже есть в их распоряжении. Страны ЕС также могут заказать вооружения у Lockheed Martin, Boeing и Raytheon. Это делает их еще более зависимыми от США.

Ранее аналитики Стокгольмского института проблем мира заявили, что на фоне конфликта на Украине европейские государства в разы увеличили закупки систем ПВО.