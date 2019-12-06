  • Европа призвала Украину изменить закон о языке

    06 декабря 2019, 20:41

    Алена Макаренко

    Европа указала на все недочеты в законе Украины о государственном языке и потребовала от Киева исправить их как можно оперативнее. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-релиз комиссии.
    Европа призвала Украину изменить закон о языке

    Закон раскритиковала Венецианская комиссия Совета Европы. Она же и потребовала как можно скорее подготовить закон о языковых меньшинствах. С таким требованием орган выступил после того, как документ проанализировали свои эксперты.

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    Закон о государственном языке Украины не предполагает баланс между распространением украинского языка и соблюдением прав языковых меньшинств. А еще в нем содержится множество серьезных недоработок. Например, студенты из стран Европы имеют право слушать лекции на родных языках, в то время как на русский язык эта норма не распространяется.

    Европейцы также призвали убрать из закона пункты про ответственность за умышленное искажение украинского языка в официальных документах и текстах. Кроме того, эксперты комиссии просят пересмотреть квоту для контента на украинском языке, которая составляет 90% от эфирного времени.

    Помимо этого Венецианская комиссия упомянула, что частным сторонам необходимо разрешить говорить на языке меньшинств при общении между собой. Это касается в том числе общественных мест.