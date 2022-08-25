Европа призналась, что готовится к войне с Россией

Идея Евросоюза создать тренировочную миссию по подготовке украинских военных может привести к прямому столкновению с Россией. Такое мнение озвучил депутат Европейского парламента от Франции Тьерри Мариани у себя в Twitter.

«Мы на пути к войне… но никто не хочет произносить этого вслух», — заметил он.

Евродепутат напомнил, что примерно так же Соединенные Штаты оказались втянуты во Вьетнамскую войну в свое время. В мае 1959 года Тихоокеанское командование Вооруженных сил США начало отправлять во Вьетнам военных советников, что впоследствии обернулось официальным вводом войск в страну.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в одной из соседних с Украиной стран Евросоюза создадут тренировочную базу для вооруженных сил Украины. Он также подтвердил, что некоторые страны уже давно обучают украинских военнослужащих — этим занимаются специалисты в Польше, Чехии, Франции и Великобритании.