Мир 27 апреля 2023, 13:11 Европа пожалела об отказе от сближения с Россией Депутат ЕП Мик Уоллес: отказ от сближения с Россией нанес Европе большой ущерб РИА «Новости»

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Европейцы выразили сожаление из-за отказа налаживать тесные отношения с Россией. Такое мнение высказал депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес изданию China Today.

«Европа столкнулась с тяжелым вызовом. Мы нанесли себе огромный вред отказом от сближения с Россией», — отметил он.

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Уоллес обратил внимание, что расширение НАТО на восток привело к дестабилизации региона. Вместо того, чтобы остановить этот процесс, европейские политики продолжили подчинять экономику военным целям.

Тенденцию Уоллес счел сумасшествием, а Североатлантический альянс назвал «военной машиной», которая угрожает безопасности.

Ранее депутаты Европарламента посчитали маловероятным закрытие постпредства России. Представитель Хорватии Иваан Вилибора Синчича обратился с призывом сохранять связи между Россией и Евросоюзом вопреки напряженным отношениям.