Европа потеряла свыше 50% запасов газа из своих хранилищ

В подземных хранилищах Европы осталось меньше половины от объема газовых запасов. Уровень опустился до рекордно низких показателей за последние пять лет.

Данные по итогам газовых суток 12 января привел «Интерфакс» со ссылкой на ассоциацию Gas Infrastructure Europe (GIE). Общий уровень запасов в европейских хранилищах снизился до 49,33%, что на 16 процентных пунктов ниже среднего показателя за указанный промежуток времени.

Наиболее низок уровень запаса газа в Австрии — в хранилищах страны остался 31% — и в Нидерландах, где он оказался на 33%. На Украине показатели голубого топлива в хранилищах составили 26%.

В GIE назвали причиной подобного падения сильный отбор газа, который владельцы запасов начали в рабочую неделю. Сейчас его объем вдвое превосходит средние значения, которые характерны для этого периода последние пять лет.

Европейские хранилища, заметили в консалтинговой компании Wood Mackenzie, в настоящее время содержат 53 миллиарда кубометров активного газа. Если уровень поставок российского голубого топлива сохранится, то к концу марта газовые запасы в хранилищах Европы окажутся ниже 15 миллиардов кубометров. В условиях холодной зимы спрос заберет еще порядка 10 миллиардов кубометров.

Аналитики подчеркнули, что для восполнения запасов летом Европе потребуется еще на 20-25 миллиардов кубометров больше голубого топлива, по сравнению с 2021 годом. Без запуска «Северного потока — 2» региону вряд ли удастся избежать газового кризиса.