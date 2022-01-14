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    14 января 2022, 01:42

    Европа потеряла свыше 50% запасов газа из своих хранилищ

    «Интерфакс»: уровень запаса газа в хранилищах Европы упал ниже 50%

    Александра Ломейко

    В подземных хранилищах Европы осталось меньше половины от объема газовых запасов. Уровень опустился до рекордно низких показателей за последние пять лет.

    Европа потеряла свыше 50% запасов газа из своих хранилищ

    Данные по итогам газовых суток 12 января привел «Интерфакс» со ссылкой на ассоциацию Gas Infrastructure Europe (GIE). Общий уровень запасов в европейских хранилищах снизился до 49,33%, что на 16 процентных пунктов ниже среднего показателя за указанный промежуток времени.

    Наиболее низок уровень запаса газа в Австрии — в хранилищах страны остался 31% — и в Нидерландах, где он оказался на 33%. На Украине показатели голубого топлива в хранилищах составили 26%.

    В GIE назвали причиной подобного падения сильный отбор газа, который владельцы запасов начали в рабочую неделю. Сейчас его объем вдвое превосходит средние значения, которые характерны для этого периода последние пять лет.

    Европейские хранилища, заметили в консалтинговой компании Wood Mackenzie, в настоящее время содержат 53 миллиарда кубометров активного газа. Если уровень поставок российского голубого топлива сохранится, то к концу марта газовые запасы в хранилищах Европы окажутся ниже 15 миллиардов кубометров. В условиях холодной зимы спрос заберет еще порядка 10 миллиардов кубометров.

    Аналитики подчеркнули, что для восполнения запасов летом Европе потребуется еще на 20-25 миллиардов кубометров больше голубого топлива, по сравнению с 2021 годом. Без запуска «Северного потока — 2» региону вряд ли удастся избежать газового кризиса.