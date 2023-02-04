Мир 04 февраля 2023, 18:21 Европа потеряла шанс на оборонную независимость от США The New York Times: разногласия в ЕС вокруг СВО усилили военную зависимость от США U.S. Department of Defense

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Попытки стран Евросоюза создать собственную армию и оборонную систему обернулись полным провалом. После начала специальной военной операции Европа только усилила зависимость от американского оружия. Об этом заявили эксперты в беседе с журналистами газеты The New York Times.

Американцы стали силой, которая мобилизовала страны Евросоюза для оказания помощи Украине. Именно США решали, какое оружие могут получить украинские военные. Об этом свидетельствует последняя история с немецкими танками Leopard, когда канцлер Германии Олаф Шольц, удержавший давление со стороны Польши и Великобритании, спасовал при окрике из США.

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«Американцы не оставили европейцам никаких стимулов для развития собственных лидерских качеств, а это значит, что Вашингтону придется нянчиться с Брюсселем и дальше», — заявила аналитик Совета по международным отношениям в Вашингтоне Лиана Фикс.

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Она напомнила, что президент Франции Эммануэль Макрон после избрания на первый срок выступал за создание отдельной европейской армии, которая могла бы действовать независимо от США и НАТО. Но добиться создания такой структуры ему не удалось.

Страны Балтии и Восточной Европы всегда требовали прямого вовлечения США и НАТО в вопросы европейской безопасности. Специальная военная операция только усилила эти желания.

Макрон тоже сильно навредил идее оборонной автономии Европы, когда начал постоянные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В странах Восточной Европы это вызвало серьезные подозрения. Государства предпочли сохранить покровительство США вместо того, чтобы создавать единую армию.

Вопрос создания единой европейской армии окончательно утратил доверие, отметила Лиана Фикс. Страны ЕС сделали основную ставку на НАТО и США. Возможности создания собственного оборонного альянса Европа упустила.