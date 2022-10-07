Мир 07 октября 2022, 09:16 Поделиться Telegram

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Viber Европа поставила себя на грань катастрофы из-за антироссийской политики — Geopolitika Обозреватель Geopolitika Метер: Европа по своей вине оказалась на гране катастрофы unsplash

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Европа оказалась в ранее невиданном энергетическом кризисе с непредсказуемыми последствиями для экономики, безопасности и социальной сферы. Такое мнение высказал обозреватель Geopolitika.news Зоран Метер.

Автор задался вопросом, станет ли Польша в Европе второй Германией для США. По его словам, польская сторона не имеет тех же экономических возможностей, что у ФРГ, но пользуется поддержкой Белого дома.

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Метер посчитал, что европейских политиков покинул разум. Евросоюз сейчас переживает тяжелый энергетический кризис, конца которому пока не видно. Не исключено, что самые тяжелые времена ожидают европейцев в будущем.

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При этом власти ЕС продолжают утверждать, что найдут замену энергоносителям из России. Однако нероссийское топливо будет стоить очень дорого. Обозреватель отметил, что Евросоюз постепенно шел к этому кризису: по собственной инициативе он перешел от долгосрочных газовых контрактов к спотовым поставкам. Конфликт на Украине только усугубил ситуацию.

«Подобные меры фатальны для промышленности и будут способствовать бегству капитала из ЕС, а также перенесению производства из Германии в США, где ситуация <…> все еще относительно благоприятна», — сказал он.

Метер предупредил, что эта зима окажется в Европе холоднее обычного. Он посчитал продолжение следования антироссийской политике в ЕС самоубийственным.

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