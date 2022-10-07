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Европа поставила себя на грань катастрофы из-за антироссийской политики — Geopolitika

Обозреватель Geopolitika Метер: Европа по своей вине оказалась на гране катастрофы

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Европа оказалась в ранее невиданном энергетическом кризисе с непредсказуемыми последствиями для экономики, безопасности и социальной сферы. Такое мнение высказал обозреватель Geopolitika.news Зоран Метер.

Автор задался вопросом, станет ли Польша в Европе второй Германией для США. По его словам, польская сторона не имеет тех же экономических возможностей, что у ФРГ, но пользуется поддержкой Белого дома.

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Метер посчитал, что европейских политиков покинул разум. Евросоюз сейчас переживает тяжелый энергетический кризис, конца которому пока не видно. Не исключено, что самые тяжелые времена ожидают европейцев в будущем.

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При этом власти ЕС продолжают утверждать, что найдут замену энергоносителям из России. Однако нероссийское топливо будет стоить очень дорого. Обозреватель отметил, что Евросоюз постепенно шел к этому кризису: по собственной инициативе он перешел от долгосрочных газовых контрактов к спотовым поставкам. Конфликт на Украине только усугубил ситуацию.

Журналист раскритиковал политиков Европы за то, что они пообещали пережить зиму без газа из РФ при условиях экономии.

«Подобные меры фатальны для промышленности и будут способствовать бегству капитала из ЕС, а также перенесению производства из Германии в США, где ситуация <…> все еще относительно благоприятна», — сказал он.

Метер предупредил, что эта зима окажется в Европе холоднее обычного. Он посчитал продолжение следования антироссийской политике в ЕС самоубийственным.

Евросоюз

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