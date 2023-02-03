Эксклюзив 03 февраля 2023, 22:07 «Европа порабощена»: Виктор Бут рассказал о господстве США Виктор Бут рассказал о методах США в достижении своих целей

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США пытаются подмять под себя весь мир и чужими руками решить свои вопросы. Способы достижения цели их не интересуют. Россия никогда не применяет такие методы, поскольку ее цивилизация была построена именно на том, чтобы предотвращать страдания простых людей, рассказал Виктор Бут в интервью ведущей «360» Аксинье Гурьяновой.

Как отметил Бут, так ведут себя не только США. Штаты он сравнил с большим хулиганом, которого кто-то потравил и он вышел помахать кулаками.

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«Проблема ведь со всей англосаксонской группировкой. И здесь, наверное, еще с США мы бы где-то могли как-то договориться, а вот с Англией я не вижу никаких перспектив», — заявил Бут.

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Он ответил, что действовать в достижении своих целей такими же методами Россия не будет, поскольку у русского народа совсем другое мировоззрение.

«Мы смотрим на создание вот таких проблем, таких подлостей с другой совсем высоты, и чтобы нам опуститься до их уровня, специально что-то создавать — это же приведет к очень многим жертвам — кто из нас возьмет этот грех на душу, чтобы начать то, что американцы начали на Украине», — отметил Бут. По его словам, США прекрасно понимали, сколько миллионов людей останутся бездомными, сколько миллионов детей станут сиротами после их действий.

Но Штаты, как заметил Бут, об этом не думают, для них важно решить свои мелкие глобалистские цели. Собеседник «360» считает, что главной целью Штатов является желание расчленить Россию, превратить ее во множество феодальных княжеств, которые будут в бесконечной междоусобице. Тем самым, как объяснил Бут, США добьются того, чего давно хотели, а именно заберут все ресурсы. Европа, как заметил собеседник «360», уже порабощена.

«В Штатах внутренние проблемы нарастают как снежный ком, но опять же это не в наших традициях как-то злорадствовать и усугублять страдания. Вся наша цивилизация была построена именно на том, чтобы предотвращать страдания простых людей», — сказал Бут.