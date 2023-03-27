Мир 27 марта 2023, 07:30 Европа помогла украинской армии в ущерб своей обороноспособности WP: Европа помогла Украине, но забыла о собственной оборонной промышленности РИА «Новости»

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В отношении Европы к собственной безопасности произошел когнитивный диссонанс. Она помогла Украине вооружениями в ущерб собственной боеспособности, заявила в своей колонке редколлегия The Washington Post.

Несмотря на все свое богатство, промышленную мощь и изощренность, Евросоюз, по мнению журналистов, остался ошеломленным после начала спецоперации на Украине, помог ей и не обратил внимания на собственную неспособность производить оружие и зависимость в сфере безопасности от США. Многие европейские страны, поставив киевскому режиму оружие, боеприпасы и обучив его офицеров, истощили собственные арсеналы.

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«Европа оставила без внимания разрушительную, долгосрочную проблему оборонной промышленности в большинстве стран ЕС, которая атрофировалась после распада Советского Союза», — заявило издание.

Альянс одобрил выделение 2,2 миллиарда долларов на миллион артиллерийских снарядов украинской армии. Однако годовой отчет НАТО показал вялый прогресс большинства европейских союзников в наращивании военных расходов. Только Великобритания, Польша, Греция и страны Балтии превысили порог в выделении не менее 2% экономического производства на оборону. На США пришлись около 54% совокупного валового внутреннего продукта 30 стран-членов НАТО, но 70% общих расходов на оборону и 3,5% от собственного ВВП.

Ранее бывший советник Джеймс Рикардс допустил, что в случае поражения Украины США могут отправить на ее территорию свои войска. Он предупредил, что Белый дом сделает это под гуманитарным предлогом.