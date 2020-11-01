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    01 ноября 2020, 11:49

    Европа погрузилась во мрак — Мясников

    Алена Макаренко

    Европа «погрузилась во мрак». Так главврач столичной больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников описал ситуацию в западных странах во время второй волны пандемии коронавируса. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.
    Европа погрузилась во мрак — Мясников

    «Помню название старого фильма: „Слава Богу не в Америке!“, добавлю — „и не в Европе!“» — заметил специалист.

    Для него остается загадкой, почему богатейшие страны «просто схлопнулись, оказались недееспособны» в условиях пандемии «не самой грозной инфекции».

    Доктор Мясников привел в пример Москву. По его словам, столица успешно справляется с вирусом и без крайних мер. Мегаполис живет нормальной жизнью в пандемию, все больницы, хоть и с нагрузкой, но работают.

    «Это невероятно режет глаз приехавшим из Европы, погруженной просто во мрак!» — написал доктор Мясников.

    Во Франции сейчас нельзя купить даже вакцину от гриппа. В России, напротив, за лето подготовились к наступлению второй волны. Для этого строили госпитали, наращивали коечный фонд, налаживали производство средств защиты, готовили врачей, разрабатывали вакцину.

    Ранее телеведущий рассказал, что генетические особенности и врожденные предрасположенности человека влияют на степень тяжести заболевания COVID-19. Именно по этой причине коронавирус часто поражает молодых и здоровых с виду людей.