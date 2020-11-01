«Помню название старого фильма: „Слава Богу не в Америке!“, добавлю — „и не в Европе!“» — заметил специалист.

Для него остается загадкой, почему богатейшие страны «просто схлопнулись, оказались недееспособны» в условиях пандемии «не самой грозной инфекции».

Доктор Мясников привел в пример Москву. По его словам, столица успешно справляется с вирусом и без крайних мер. Мегаполис живет нормальной жизнью в пандемию, все больницы, хоть и с нагрузкой, но работают.

«Это невероятно режет глаз приехавшим из Европы, погруженной просто во мрак!» — написал доктор Мясников.

Во Франции сейчас нельзя купить даже вакцину от гриппа. В России, напротив, за лето подготовились к наступлению второй волны. Для этого строили госпитали, наращивали коечный фонд, налаживали производство средств защиты, готовили врачей, разрабатывали вакцину.

Ранее телеведущий рассказал, что генетические особенности и врожденные предрасположенности человека влияют на степень тяжести заболевания COVID-19. Именно по этой причине коронавирус часто поражает молодых и здоровых с виду людей.