Европа подключилась к акциям протеста после гибели в США Джорджа Флойда

Гибель темнокожего американца Джорджа Флойда возмутила не только жителей США. Акции протеста прошли в нескольких европейских городах. Демонстранты собрались у посольств Соединенных Штатов.

Тысячи людей пришли на Трафальгарскую площадь и к зданию американского диппредставительства в Лондоне, сообщило агентство Reuters. С собой они принесли плакаты, на которых была написана фраза «Правосудие для Джорджа Флойда».

Полицейские задержали во время протестных мероприятий 23 человек. В Скотленд-Ярде отметили, что в участок людей отправили «за различные нарушения». Все они остаются под стражей.

«Большинство из присутствующих уже покинули район», — уточнили в полиции.

Против жестокости американских полицейских выступили и в других европейских городах. Возмущенные люди вышли в том числе на улицы Берлина и Копенгагена.

В Берлине в парке Мауэра нарисовали граффити. На обломке Берлинской стены теперь изображен погибший Флойд, а рядом с ним написаны предсмертные слова американца: «Я не могу дышать».

В столице США из-за продолжающихся беспорядков ввели комендантский час. Протестующие подожгли несколько зданий и спалили американский флаг.

Поводом для демонстраций американцев стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. После жесткого задержания полицейскими он скончался в больнице.