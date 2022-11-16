Мир 16 ноября 2022, 11:16 Европа перешла к нетто-отбору газа из своих хранилищ и начала отопительный сезон Gas Infrastructure Europe сообщил о начале отопительного сезона в Европе freepik

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Специалисты начали выкачивать газ из европейских подземных хранилищ 14 ноября. В первый раз за эту осень отбор превысил закачку. Таким образом можно говорить о начале отопительного сезона. Об этом написал ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

«Сейчас ПХГ Европы заполнены на 95,6%, в них находится 103,36 млрд куб. м газа. Максимальная вместительность европейских газовых хранилищ, согласно данным GIE, составляет 107,7 млрд кубометров», — сказано в материале.

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Нетто-отбор газа из хранилищ проводят Германия, Польша, Франция, Нидерланды, Румыния. Закачка в других европейских странах пока превышает отбор, но она сильно снизилась, а изъятия, наоборот, стали больше

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Хранилища в Европе заполняются во многом благодаря покупке сжиженного природного газа (СПГ), а также поставок по альтернативным трубопроводам по высоким ценам. Средняя цена газа ч начала ноября составляет примерно 1190 за тысячу кубических метров. Она уменьшилась по сравнению с последними месяцами из-за приближения запасов газа к максимальному значению, а также очень теплой погоды в ЕС.