Европейским чиновникам нечего внести в седьмой пакет санкций против России, рассказал изданию Euractiv неназванный дипломат сразу после совещания по этому вопросу. Западные страны почти исчерпали лимит ограничений.

«Седьмой пакет санкций против Москвы будет крайне сложным. Мы очень близки к тому, чтобы исчерпать свои возможности», — сказал он.

Совещание по внешнеполитическим вопросам прошло 16 мая. Его участники пытались убедить Венгрию отказаться от вето на нефтяное эмбарго — она требует гарантий в виде субсидирования убытков из Фонда восстановления. Сделка может быть заключена после того, как 18 мая будет представлен подробный план отказа от российской нефти.

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Еврокомиссия, по словам дипломата, не заинтерсована в том, чтобы выносить этот вопрос на саммит ЕС, так как в этом случае на Виктора Орбана будет оказываться давление со стороны других стран, которые из-за помощи Венгрии могут почувствовать себя обделенными.

В целом обсуждение новых санкций продвигается напряженно. Атмосфера на совещании указывала на то, что его участники сделали шаг назад.