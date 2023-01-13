Эксклюзив 13 января 2023, 14:16 Европа откажется от российского электричества в ущерб себе Эксперт Белогорцев счел маловероятным возобновление экспорта электричества из России в ЕС Unsplash

Читать 360tv в

Российский экспортер-монополист «Интер РАО» анонсировал возможное возобновление поставок электроэнергии в страны Евросоюза. Заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов. Алексей Белогорьев в интервью «360» сказал, что этот вопрос зависит не только от интересов экспортеров.

«Насколько известно, ни Финляндия, ни страны Прибалтики не планировали в этом году закупать электроэнергию у России», — отметил он.

Реклама

Однако он сообщил, что в этих государствах все же есть потребность в дополнительных источниках электричества. Также Белогорьев сказал, что закупки света у России были бы выгодны европейским покупателям из-за более низкой стоимости.

Реклама

«Все упирается в политические противоречия. На мой взгляд, именно они делают возобновление поставок маловероятным сценарием», — сообщил он.

По словам собеседника «360», большего внимания заслуживает экспорт электричества в Китай. Однако и там существуют определенные препоны. Он предположил, что для России разумнее не надеяться на большой объем поставок света за рубеж.

«При этом стоит поддерживать инфраструктуру. Это позволит в любой момент возобновить экспорт», — добавил Белогорьев.

Он отметил, что прорабатывать сценарии с экспортом нужно, но без особых надежд на их реализацию.

Также собеседник «360» рассказал, при каких условиях экспорт российского электричества возобновится в полной мере.

«Нужна общая нормализация политических отношений. Без нее развитие дальнейшей торговли энергоресурсами фактически будет блокироваться», — сказал он.

По его словам, без устранений политических разногласий заинтересованные участники рынка не будут покупать российское электричество даже для собственной экономии.