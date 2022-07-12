Европа отказалась выдать России убийцу, наркобарона и организатора проституции

С началом спецоперации на Украине европейские страны стали отказывать России в экстрадиции преступников. С февраля страны Евросоюза решили не выдавать 43 осужденных, в том числе за убийство, наркоторговлю и организацию проституции, сообщили газете «Коммерсант» в Генпрокуратуре РФ.

Если за первые два месяца 2022 года Россия получила четыре отказа в экстрадиции, то с марта по май — 43 отказа, в три раза больше, чем за тот же период прошлого года. Австрия, Италия, Германия, Великобритания, Польша и Чехия объяснили это политическими мотивами.

Немецкие власти отказались экстрадировать мужчину, которого приговорили к 20 годам тюрьмы за убийство, разбой, вымогательство и кражу, а также известного в Ханты-Мансийском автономном округе наркобарона. Его осудили за покушение на незаконный сбыт наркотиков.

Австрия не выдала экс-директора саранского модельного агентства, которой инкриминировали организацию проституции и вовлечение в нее несовершеннолетних. Италия решила оставить на своей территории основателя Польского театра в Москве, которого объявили в розыск за мошенничество в особо крупном размере.